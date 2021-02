Anzeige

Fussball Werder Bremen zunächst ohne Toprak gegen Fürth Werder Bremen geht das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth zunächst ohne Ömer Toprak an.

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Bremen.Der Abwehrchef sitzt am Dienstagabend im Weserstadion zunächst nur auf der Bank. Toprak hatte am Samstag beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 kurz vor Schluss ausgewechselt werden müssen. Für ihn rückt Niklas Moisander ins Team. Auch Leonardo Bittencourt, ebenfalls leicht angeschlagen, sitzt zunächst auf der Bank. Milot Rashica steht dagegen in der Anfangself und stürmt neben Josh Sargent.

