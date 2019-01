Fussball Werder in Bestbesetzung nach Nürnberg: Keine Neuzugänge mehr Werder Bremen kann im Auswärtsspiel beim 1.

Mail an die Redaktion Werder Trainer Florian Kohfeldt geht lächelnd über den Platz. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv

Bremen.FC Nürnberg in Bestbesetzung antreten. Lediglich Philipp Bargfrede fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte. Dagegen stehen Milot Rashica, Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung. „So gut war die personelle Situation lange nicht“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt erfreut. Größer wird die Auswahl für den Bremer Trainer aber auch nicht, denn Geschäftsführer Frank Baumann stellte am Donnerstag noch einmal klar, dass sich bei den Norddeutschen am letzten Tag der Transferperiode nichts mehr tun werde. „Wir werden keinen Spieler mehr verpflichten“, sagte Baumann.