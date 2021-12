Anzeige

Fussball Werder will in Regensburg nachlegen Nach seinem Traumdebüt mit dem 4:0 gegen Aue will der neue Cheftrainer Ole Werner mit Werder Bremen am Freitagabend (18.

Mail an die Redaktion Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Jahn Regensburg nachlegen. „Wir haben Lust, oben heranzurücken“, sagte Werner am Mittwoch. Mit einem Sieg würden die Norddeutschen den Rückstand auf den Tabellendritten auf zwei Punkte verkürzen. „Dass wir es können, haben wir gegen Aue gezeigt, aber das bringt uns nichts für das Spiel in Regensburg. Da müssen wir es erneut unter Beweis stellen“, forderte Werner.

Personell musste der Nachfolger von Markus Anfang am Mittwoch den nächsten Corona-Rückschlag hinnehmen. Verteidiger Lars Lukas Mai wurde trotz vollständiger Impfung positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Mitchell Weiser hat sich ebenfalls in Isolation begeben, beim Neuzugang von Bayer Leverkusen liegt allerdings kein positiver Test vor.

