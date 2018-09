Brände 100 000 Euro Schaden nach Werkstattbrand Das Gebäude in Ruhstorf stand in der Nacht zu Donnerstag in Flammen. Ein technischer Defekt könnte der Auslöser gewesen sein.

Mail an die Redaktion In der Werkstatt waren Autos, Rasenmäher und Werkzeug gelagert. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Ruhstorf an der Rott.Der Brand einer Werkstatt hat im niederbayerischen Ruhstorf an der Rott einen hohen Schaden verursacht. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. In dem zweistöckigen Gebäude waren Autos, Rasenmäher und Werkzeug gelagert. Den Schaden nach dem Feuer in der Nacht zum Donnerstag schätzten die Ermittler auf mindestens 100 000 Euro.

