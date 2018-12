Fussball

Werner zu möglichem Bayern-Wechsel: „Nur ein Verein“ Option

Fußball-Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig sieht den deutschen Meister FC Bayern München bei einem möglichen Vereinswechsel für sich als erste Option. „Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, wo man hinwechseln kann“, sagte der 22-Jährige am Mittwoch im TV-Sender Sky nach der 0:1 (0:0)-Niederlage der Leipziger bei den Münchnern.