Unfälle Wespe im Auto: Fünf Verletzte bei Zusammenstoß in Fürth Beim Verscheuchen einer Wespe hat ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in Fürth in einen entgegenkommenden Wagen gekracht.

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs.

Fürth.Fünf Menschen wurden nach Polizeiangaben bei der Kollision am Sonntag verletzt. Der 39 Jahre alte Unfallverursacher und sein Beifahrer, ein 8-jähriger Junge, erlitten leichte Verletzungen. Die drei Menschen in dem anderen Auto - eine 55 Jahre alte Fahrerin, ein 79-Jähriger sowie eine 75-Jährige - kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bei dem 79-Jährigen bestehe Lebensgefahr, hieß es. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Die Schadenshöhe liegt nach erster Schätzung bei rund 25 000 Euro.