Leichtathletik-WM Wessinghage „leidet“ mit deutschem Team

Der frühere Leichtathletik-Europameister Thomas Wessinghage bedauert das schlechte Abschneiden des deutschen Teams bei der WM in den USA. „Natürlich leidet man. Aber ich leide ja nicht erst seit den Tagen von Eugene, sondern ich leide ja seit 30 Jahren“, sagte der 70-Jährige am Dienstag bei einem Termin der Verlagsgruppe Rentrop in München. Der deutsche Rekord von Wessinghage über 1500 Meter aus dem Jahr 1980 gilt auch heute noch.

dpa