Unwetter Wetter bleibt instabil: Am Alpenrand Starkregen möglich Das Wetter in Bayern bleibt instabil.

Mit Gummistiefeln geht eine Frau über eine leicht überflutete Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Der Deutsche Wetterdienst sagte am Mittwoch für den oberbayerischen Alpenrand erhöhte Gewittergefahr voraus. Vereinzelt können diese Gewitter demnach unwetterartig ausfallen, mit um die 30 Liter Starkregen pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten an die 80 Stundenkilometer. Im übrigen Bayern ist es voraussichtlich ruhiger, in Franken sind laut Vorhersage kurze Schauer möglich.

