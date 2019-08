Wetter Wetter: Die Woche startet durchwachsen In Teilen Ostbayerns klettert das Thermometer auf bis zu 28 Grad. In anderen Regionen hingegen wird es regnerisch.

Mail an die Redaktion Eine Frau geht bei Regen mit ihrem Hund am Hintersee spazieren. Foto: Lino Mirgeler

München.Zu Beginn der Woche sei in ganz Bayern vermehrt mit Wolken und kurzen, schwachen Schauern zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München am Sonntag. In Regensburg klettert das Thermometer auf 27, in Schwandorf auf bis zu 28 Grad.

In Cham ist es bei Temperaturen bis 24 Grad regnerisch, in Neumarkt und Kelheim mal wolkig, mal sonnig bei 26 Grad. Auch ein paar Regentropfen dürften fallen.

Blitz und Donner ab Dienstag

Am Dienstag werde die Wolkendecke über dem Freistaat dann großflächiger, so der DWD-Experte. Regen ist vor allem im Süden zu erwarten, mancherorts begleitet von Blitz und Donner. Ein ähnliches Bild zeige sich am Mittwoch und Donnerstag. Vielerorts komme es zu Gewittern und Schauern, am ehesten im Süden und an den Alpen.

Erst gegen Ende der Woche soll vermehrt wieder Sonne die Menschen ins Freie locken. Eine Hochdruckphase bringe ab Freitag viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 30 Grad mit sich. (am/dpa)