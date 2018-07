Wetter Wetter in Bayern beginnt unbeständig Bis Mittwoch müssen Sie sich auf Sonne, Wolken und Regen einstellen . Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 31 Grad.

Richtung Wochenende soll das Wetter dann im ganzen Freistaat sommerlich werden Foto: Patrick Pleul/dpa

München.Das Wetter in Bayern bleibt unbeständig: Von Montag bis Mittwoch wechseln sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 22 Grad am Alpenrand und 31 Grad am unteren Main.

Vor allem am Montag soll es den Meteorologen zufolge teilweise schauerartig regnen. Lokal seien Unwetter mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, Hagel und stürmischen Böen möglich, teilte der DWD mit.

Am Dienstag sollen sich Schauer und Gewitter dann vor allem auf den Süden Bayerns konzentrieren, während es im Norden meist trocken bleibt. Richtung Wochenende soll das Wetter dann im ganzen Freistaat sommerlich werden – die Meteorologen sagen für Donnerstag viel Sonne und 26 bis 31 Grad voraus.

