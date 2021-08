Anzeige

Wetter Wetter: In Bayern deutschlandweit am meisten Niederschlag Bayern war im Sommer 2021 deutschlandweit das mit Abstand niederschlagsreichste Bundesland.

Mail an die Redaktion Ein Pärchen geht bei Regen mit einem Schirm über die Kabelsteg-Brücke. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Offenbach.Von Juni bis August fielen im Freistaat im Schnitt gut 415 Liter pro Quadratmeter - 101 Liter mehr als im langjährigen Mittel zwischen den Jahren 1961 und 1990, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte. Am meisten Niederschlag fiel demnach am unmittelbaren Alpenrand mit teils mehr als 700 Litern pro Quadratmeter.

Für mehrere Menschen endeten die teils heftigen Unwetter im Sommer tödlich: Mitte Juli richteten Hochwasser-Fluten und Erdrutsche in Orten wie Berchtesgaden, Schönau am Königssee oder Ramsau Verwüstungen an, zwei Menschen starben. Mitte August wurden bei einer Flutwelle nach einem heftigen Gewitter in der Höllentalklamm an der Zugspitze zwei Menschen von einer Flutwelle mitgerissen. Eine Frau starb, ein Mann galt zunächst weiter als vermisst.

Bayern war demnach im Sommer mit einer Temperatur von im Schnitt 17,6 Grad zudem das zweitkühlste Bundesland der Republik. Damit lag der Freistaat aber 1,8 Grad über dem langjährigen Mittelwert.

