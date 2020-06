Anzeige

Wetter Wetter in Bayern: hartnäckige Wolken und Regenschauer Es bleibt in weiten Teilen Bayerns nass und regnerisch.

Mail an die Redaktion Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

München.Auch am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) gebietsweise Dauerregen. Im Allgäu sind bis zu 30 Liter pro Quadratmeter möglich. In Unterfranken lockert es auf und bleibt großteils trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 12 Grad im Oberallgäu und 19 Grad am unteren Main. Der Montag sorgt zumindest in Franken für deutliche Auflockerungen mit trockenen, teilweise sonnigen Phasen. Im Rest des Landes prägen Wolken und vereinzelte Regenschauer den Wochenstart.