Wetter Wetter: Wolken, Schnee und Regen über dem Freistaat Nach einer stürmischen Nacht ziehen bayernweit Wolken auf.

Mail an die Redaktion Die mit Schnee bedeckte Landschaft rund um das Kloster Banz. Foto: Nicolas Armer/dpa

München.In Teilen des Freistaats kann es weiterhin noch schneien, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. In Niederbayern und in der Oberpfalz werden Schneeschauer bei vier bis neun Grad erwartet. Im Berchtesgadener Land sollen im Laufe des Tages bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. In den Alpen kommt es weiter zu stürmischen Böen bei bis zu 12 Grad in Kempten.

In der Nacht zum Samstag ziehen dann bei milderer Temperaturen Regenschauer über Bayern bei drei Grad in Würzburg und minus ein Grad in München. Örtlich fällt Regen, der auf den Straßen zu Glätte führt.