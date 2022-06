Hitzewelle Wetterdienst rät zu „kühlen Getränken und Schatten“

Wegen Höchstwerten von etwa 37 Grad in Bayern rät der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Wochenende zu „kühlen Getränken und Schatten“. Vor allem in Unterfranken könnten die Temperaturen auf lokale Rekordwerte für den Monat Juni steigen, sagte ein DWD-Sprecher am Samstag. Der Wetterdienst warne deshalb vor allem in Unterfranken vor der Wärmebelastung. Dass dort einzelne Temperaturrekorde gebrochen werden, sei am Samstag „möglich, aber nicht sicher“. Wegen der Hitze und der hohen UV-Strahlung sei es in jedem Fall sinnvoll, möglichst viel im Schatten zu bleiben.

dpa