Unwettergefahr Wetterdienst warnt erneut vor Glatteis Am Mittwochmorgen könnte es wieder glatt werden auf Bayerns Straßen. Laut Wetterdienst ist vor allem Ostbayern betroffen.

In Teilen Bayerns könnte es am Mittwochmorgen wieder Glatteis geben.

Regensburg.In Teilen Bayerns herrscht erneut Glatteisgefahr. Am Mittwochmorgen könnte es auf den bayerischen Straßen rutschig werden. Laut einer Meldung des Deutschen Wetterdienstes müssen vor allem Verkehrsteilnehmer in Ostbayern aufpassen. Bisher vermeldet das Polizeipräsidium Oberpfalz allerdings noch keine glättebedingten Unfälle. In den Alpen könne es auf höheren Passstraßen zunächst auch wegen des Schneematsches glatt werden. Der Wetterdienst warnt auch für Donnerstag vor Glätte in Teilen von Bayern, da es auch in der Nacht auf Donnerstag Frost geben wird. Anschließend werde es auf das Wochenende hin wieder milder.

