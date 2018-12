Verkehr Wetterdienst warnt vor Glatteis Auf den Straßen in Ostbayern kann es am Sonntagnachmittag rutschig werden. Autofahrer sollten Fahrten vermeiden.

Mail an die Redaktion In den Landkreisen Cham, Schwandorf und Kelheim kann es am Sonntagnachmittag Glatteis geben. Foto: Jonas Güttler/dpa

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntagnachmittag in den Landkreisen Cham, Schwandorf, Kelheim, Neumarkt und Regensburg vor Glatteis. Bis voraussichtlich 18 Uhr besteht in den Regionen die Gefahr des Auftretens von örtlichem Glatteis. „Vermeiden Sie Autofahrten“, heißt es in der Mitteilung des DWD. Laut den Meteorologen könne es zu starken Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen. Erst Ende November sorgte Glatteis für Chaos in Ostbayern. Alleine in der Stadt Cham war Blechschaden in Höhe von 140 000 Euro entstanden.

