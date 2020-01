Verkehr Wetterdienst warnt vor Glatteis Der Wintereinbruch lässt weiter auf sich warten. Am Montag kann es in Regensburg und der MZ-Region trotzdem glatt werden.

Mail an die Redaktion Die Straßen in der Oberpfalz und im Kreis Kelheim können am Montagmorgen glatt sein. Foto: Nicolas Armer/dpa

Regensburg.Autofahrer sollten am Montagmorgen und -vormittag in Teilen Ostbayerns vorsichtig fahren. Laut Deutschem Wetterdienst kann es örtlich Glatteis geben. Gewarnt wird in Stadt und Landkreis Regensburg sowie in den Kreisen Kelheim, Cham und Schwandorf vor glatten Straßen. Die Warnung gilt in Regensburg und Cham bis Mittag, in Kelheim und Schwandorf bis 10 Uhr. Laut Polizei ging es auf den Straßen Ostbayerns am Morgen aber ruhig zu. „Wir haben keine Unfallhäufung am heutigen Morgen“, heißt es auf Anfrage im Polizeipräsidium Oberpfalz.

Ansonsten startet die neue Woche in Deutschland wenig winterlich: Der Wetterdienst sagt grauen Himmel, vereinzelt Regen und im Süden teils auch Sonne vorher.

