Mehrere Landkreise betroffen Wetterdienst warnt vor „schweren Gewittern“ und Überflutungen in der Region von Jonas Raab

In mehreren Landkreisen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern am Freitagnachmittag. −Symbolbild: dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Gewittern am Freitagnachmittag in der Region. Betroffen Landkreise von Mittelfranken über Oberbayern, Niederbayern bis in die Oberpfalz.

Für die Landkreise Kelheim, Schwandorf, Eichstätt, Pfaffenhofen und Roth warnt der DWD vor der „Gefahr des Auftretens von starken Gewittern“ mit der Meldestufe zwei von vier. In den Landkreisen Neumarkt und Regensburg erwartet der DWD „schwere Gewitter“ mit der Meldestufe drei von vier. Die Warnungen gelten voraussichtlich noch bis 17.30 Uhr. Im Landkreis Cham setzte ein kurzes Unwetter bereits am Vormittag .







„Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen“, erklärt der DWD in seiner Mitteilung. Auch Überflutungen von Kellern und Straßen, Erdrutsche sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

Bürger werden geben, Gegenstände im Freien zu sichern und alle Fenster und Türen zu schließen. „Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, heißt es weiter.