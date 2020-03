Wetter Wetter: Neuschnee in Bayern Der Winter kehrt nach Bayern zurück, zumindest gebietsweise.

Merken

Mail an die Redaktion Schneebedeckt ist ein Warnschild das auf Schneeglätte hinweist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

München.Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, soll es oberhalb von etwa 600 Metern schneien. In den Alpen, dem Mittelgebirge und im oberen Bayerischen Wald werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet - die Meteorologen warnen vor glatten Straßen. In den niedrigeren Lagen regnet es bei Tiefstwerten von minus vier Grad. In den kommenden Tagen soll es weiterhin stark bewölkt sein, gelegentlich scheint die Sonne.