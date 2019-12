Wetter Wettervorhersage: Verregnetes Weihnachten in Bayern Das Christkind bringt in diesem Jahr neben Geschenken auch einiges an Regen nach Bayern.

Nasse Christbaumkugeln hängen nach einem Regen an einem Baum. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

München.„In den kommenden Tagen bleibt es wettertechnisch fast gleich: viele Wolken, bedeckter Himmel, dazu immer wieder stürmische Böen und zeitweise Regenfälle“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Sonntag und zerstörte damit für fast ganz Bayern die Hoffnung auf weiße Weihnachten: „Die Temperaturen liegen im Flachland zwischen vier und zehn Grad. Schnee gibt es nur in den Berglagen oberhalb von 800 Metern.“

Der positive Aspekt des ungemütlichen Wetters: Da es auch nachts nicht friert, müssen Autofahrer kein Glatteis fürchten. Ändern wird sich die Lage laut DWD-Experte erst am zweiten Weihnachtsfeiertag. „Dann kommt von Westen her ein Hoch, es wird trockener und teilweise sonniger, aber auch kälter mit etwas Glatteis in den Nächten.“ Auf Schneeflocken muss dann im Flachland aber weiter gewartet werden: „Dafür ist es dann immer noch überwiegend zu warm beziehungsweise zu trocken“, sagt der Experte.