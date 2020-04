Anzeige

Kriminalität Widerstand mit Promille: Mann will nicht aus Bahn steigen Weil er die S-Bahn nicht verlassen wollte, hat sich ein stark alkoholisierter Mann am Sonntagmorgen mit der Polizei in Starnberg angelegt.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Starnberg.Laut Angaben der Polizei vom Sonntag schlief der 49-Jährige in der S-Bahn und konnte zunächst weder vom Bahnführer noch von der hinzugerufenen Polizei zum Aussteigen bewegt werden. Nur unter Androhung von Strafen setzte sich der stark schwankende Mann in Bewegung, um sich dann, kurz vor dem Aussteigen, noch einmal an einer Haltestange festzuklammern. Die Beamten mussten den Mann schließlich aus der S-Bahn ziehen, wobei dieser stürzte und sich eine Schürfwunde am Kopf zuzog. Eine Kontrolle des Atemalkoholwertes ergab, dass der Mann beinahe vier Promille hatte.