Kinder-Aktion Wie bunt wird das Weihnachtsfest 2021? Die Mittelbayerische und die Rundschau rufen auch dieses Jahr zum großen Weihnachtsmalwettbewerb auf.

Mail an die Redaktion Die kleinen Künstler Karina und Manuel vom Gerhardinger Kindergarten in Beratzhausen wählten 2020 eine ganz besondere Grundlage für ihren Beitrag: ein massives Holzbrett. Foto: Gerhardinger Kindergarten Beratz

Regensburg.Das Team der Medienfabrik staunte nicht schlecht, als die Post im Advent 2020 ein riesiges, schweres Paket in die Redaktion brachte: Die Kinder des Gerhardinger Kindergartens in Beratzhausen hatten sich ein massives Holzbrett als Malunterlage ausgesucht und darauf eine zauberhafte Winterlandschaft kreiert. Auch im Corona-Winter 2020 ließen sich die jungen Künstler die Vorfreude auf das Fest nicht verderben: Es wurde gebastelt und gemalt, was Malkasten, Buntstifte und Kleber hergeben. Nach der unfreiwillig ungewöhnlich ruhigen Weihnachtszeit 2020 freuen wir uns gemeinsam mit unseren kleinen Lesern auf eine festliche Vorweihnachtszeit und viel Weihnachtszauber. Und sind gespannt, auf die vielen kreativen Ideen, diese Stimmung auf Papier – oder andere bemalbare Unterlagen – zu bringen. Eine Auswahl der Kunstwerke wird traditionell in den Weihnachtsausgaben der Mittelbayerischen Zeitung am 24. Dezember sowie der Rundschauen veröffentlicht.

„Weihnachten in Bildern“ heißt unser Malwettbewerb – das können Impressionen vom Heiligen Abend, der Krippe, dem Besuch der Heiligen Messe, einem Spaziergang durch die winterliche Landschaft, von den Weihnachtsvorbereitungen oder auch ein Blick in die Christkindlwerkstatt sein. Und natürlich alles andere, was euch zu dem Thema einfällt. Der Fantasie und den Möglichkeiten bei der künstlerischen Umsetzung sind keine Grenzen gesetzt: Ihr dürften malen, pinseln, zeichnen, kleben, basteln. Die Redaktion wird aus den Bilder jeder Altersgruppe (Vier bis sieben Jahre, acht bis elf Jahre sowie zwölf bis 15 Jahre) eine Auswahl treffen, die auf den Glückwunschseiten der Weihnachtsausgabe veröffentlicht werden. Ebenso wird in jeder Altersgruppe jeweils ein Bild prämiert. Auf die ausgezeichneten Künstler wartet jeweils ein Gutschein für ein Spielwarengeschäft in der Region in Höhe von 100 Euro.

Die Bilder bitte mit Adresse und Altersangabe auf der Rückseite kennzeichnen. Aufgrund der Menge an Bildern können wir die Kunstwerke leider nicht automatisch zurücksenden. Wer seinen Beitrag gerne wiederhaben möchte, legt bitte einen ausreichend frankierten Umschlag bei.

Einsendungen bitte an: m-medienfabrik GmbH, Redaktion, z.H. Barbara Simon, Kumpfmühler Straße 15, 93047 Regensburg. Einsendeschluss ist Freitag, 19. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.