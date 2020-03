Wahl Wie Corona die Stichwahlen beeinflusst Am Sonntag stehen die letzten Entscheidungen der Kommunalwahl an – inmitten der Corona-Krise. Ein Überblick.

Mail an die Redaktion Wahlhelfer bereiten in einer Messehalle die Auszählung der Briefwahl vor. Inmitten der Corona-Krise finden die Kommunalwahlen in Bayern statt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.In Bayern stehen in wenigen Tagen die Stichwahlen an. In 22 Städten und Gemeinden im MZ-Gebiet ist am Tag der Kommunalwahl, dem 15. März, noch keine Entscheidung gefallen. Kein Bewerber hat also mehr als 50 Prozent der Stimmen geholt. In den betreffenden Kommunen haben die Wähler nun die Wahl zwischen den beiden Erstplatzierten des ersten Durchgangs.

Die Stichwahl findet inmitten der Coronavirus-Krise statt und fällt damit auch in die Zeit der Ausgangsbeschränkung in Bayern. Der Gang zum Wahllokal ist nicht mehr möglich, gewählt wird ausschließlich per Briefwahl. Außerdem kann sich teilweise die Auszählung verzögern. Wir liefern einen Überblick, wie Corona die Stichwahl in unserer Region beeinflusst.

Die Schwandorfer OB-Wahl in Zeiten von Corona



Früher war alles anders. Da gingen die Schwandorfer Oberbürgermeister-Kandidaten im Wahlkampf-Endspurt von Haus zu Haus. Doch jetzt bremst das Coronavirus die OB-Kandidaten aus.

Besteht ein Risiko für Wahlhelfer?

Die Lage ist komplex, auch Virologen kommen bei der Überlebensrate der Viren zu teils etwas unterschiedlichen Bewertungen.

Die Chamer Kandidaten über Stichwahl und Corona

Christian Plötz von den Freien Wählern und Martin Stoiber von der CSU würden lieber Hausbesuche machen. In Zeiten von Corona müssen sie ihre Wähler aber anders erreichen.

Digitaler Wahlkampf in Riedenburg

Videobotschaften statt Wahlkampfreden, Facebook und Instagram als virtuelle Bühne: Corona prägt in Riedenburg den Stichwahlkampf der Bürgermeister-Kandidaten Siegfried Lösch und Thomas Zehetbauer.

Die Regensburger OB-Kandidatinnen in den Sozialen Medien:

Der Wahlkampf auf Parteiveranstaltungen, Straßen und Plätzen kommt durch die Corona-Ausbreitung komplett zum Erliegen. Der Präsentation in den Sozialen Medien wird immer wichtiger. Die OB-Kandidatinnen im Social-Media-Check.