Vortrag Wie das Sehen mit den Ohren gelingt Juan Ruiz ist blind, doch er weiß, sich zu helfen. Mit selbst produzierten Geräuschen entwickelt er Bilder seiner Umgebung.

Von Michael Scheiner

Juan Ruiz stellte Klicksonar vor.

Regensburg.„Haltet euch mal die Ohren zu, wenn ihr nachts im Dunkeln zur Toilette gehen müsst“, lächelt Juan Ruiz wissend in die Runde. „Ihr lauft garantiert gegen die Wand!“ Der drahtige Mann mit der dunklen Sonnenbrille macht eine Pause und schaut in die Gesichter der Teilnehmenden seines Vortrags „Klicksonar“. „Schauen“ ist in diesem Fall metaphorisch zu verstehen, denn der gebürtige Mexikaner ist blind.

Ruiz will Selbstständigkeit für Betroffene ermöglichen

Er „sieht mit seinen Ohren“, wie einer seiner zentralen Sätze zur Erklärung der Methode der Echolokalisation oder des Klicksonars lautet.

Ruiz ist seit vielen Jahren weltweit und verstärkt in Europa als Mobilitätstrainer unterwegs. Durch die Vermittlung dieser Methode will er dazu beitragen, dass sehbehinderte und blinde Menschen mobiler und selbstständiger werden und sich in ihrer Umgebung besser zurechtfinden. Entwickelt hat er Klicksonar mit seinem Lehrer, dem Amerikaner Daniel Kish.

Im Kern stößt er mit der inzwischen anerkannten und von Vielen angewandten Methode beim Gehen und sich Orientieren kurze Klicklaute aus. Diese stuft er je nach Umgebung dynamisch und von der Höhe her sehr fein ab. Von Sehenden werden diese häufig kaum oder gar nicht richtig wahrgenommen. Anhand der Echos der zarten Klänge, die von Gegenständen und Mauern zurückgeworfen werden, entwickelt er in Sekundenbruchteilen Bilder von seiner Umgebung. Anhand dieser Bilder im Kopf kann sich Ruiz problemlos durch den Raum, in den Gängen zwischen den Stuhlreihen und zur Tür bewegen, wie er anschaulich demonstriert.

Alle Menschen beherrschen Echolokalisation

Als er dabei mit dem Fuß eine Thermoskanne umstößt, die nah eines Stuhlbeines steht, kommentiert er vergnügt: „Das hab’ ich gehört!“ Die Antwort: schallendes Gelächter.

Der Versuch, den der aufgeschlossen auftretende Aktivist mit den Zuhörern im Konferenzraum des Marinaforums begonnen hat, zielt auf die Form der passiven Echolokalisation. „Die beherrschen alle, auch die Sehenden“, erklärt der blinde Mann mit seinem ansteckend verschmitzten Lächeln.

Er hieß seine Zuhörer, fast alles Sehende, die Augen schließen. Sie sollten sich vorstellen, nach seinem Vortrag auf diese Weise alleine – möglichst gesund und ohne Blessuren – nach Hause zu gelangen. Nach einigen Sekunden konnte man sehen, wie sich auf vielen Gesichtern eine deutliche Skepsis und dann definitive Aussichtslosigkeit breitmachte. Köpfe wurden geschüttelt, einige seufzten resigniert.

Dennoch würden alle Menschen die passive Form des Echohörens beherrschen, legte Ruiz nach und führte das Experiment mit dem Toilettengang im Dunkeln zu Ende. Dem häufig geäußerten Einwand, man würde „spüren, wenn man auf eine Wand zuläuft“, setzte er verschmitzt lachend entgegen: „Dann verschließen Sie mal dabei ihre Ohren.“

Ruiz hält Weltrekord

Seinen lebendigen, vorwiegend aus eigenen Erfahrungen und persönlichen Lernschritten gespeisten Vortrag hielt Ruiz, der gut deutsch spricht, auf englisch. „Ich bin nicht lustig, wenn ich deutsch spreche“, meinte er mit wacher Selbstironie. Auf die Erfolge und besonderen Leistungen des sportlichen Mexikaners wies Andreas Reinl hin. Der Integrationsbeauftragte der Stadt Regensburg vertrat Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hatte. Reinl stellte Ruiz als jemanden vor, der „den Weltrekord als Blinder im Umfahren von Hindernissen mit dem Mountainbike“ halte.

„Blinde Menschen“ könnten, gab er angelesenes Wissen preis, „tatsächlich ohne fremde Hilfe und Blindenhund die räumliche Umgebung erfassen“, wenn sie mit „ihren Ohren sehen lernen“.

Aber auch wenn man das System „in wenigen Minuten lernen“ könne, so lautete das Fazit des Trainers, „ist es ein langer Prozess“. Er erfordere, dass sich blinde Menschen viel bewegen, neugierig sind und möglichst früh im Kinderalter mit Klicksonar beginnen.

