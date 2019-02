Arbeit Wie die Zukunft gut werden könnte Aiwanger schwärmt von den Chancen der Digitalisierung. Die Vorzeige-Unternehmerin Sina Trinkwalder sieht das skeptischer.

von Katia Meyer-Tien

Mail an die Redaktion Die Sozialutopistin Sina Trinkwalder stellte in Ergolding ihr neues Buch „Zukunft ist ein guter Ort“ vor. Foto: Meyer-Tien

Ergolding.Wenn der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) auf die Sozialutopistin Sina Trinkwalder trifft, dann hat das Konfliktpotenzial: Ist doch die Augsburger Unternehmerin bekannt dafür, ihre Meinung offen und kompromisslos zu vertreten: „Weil ich dafür brenne. Ich will, dass die Leute aufwachen“, sagt sie.

Am Donnerstag wollte sie außerdem auch ihr neues Buch vorstellen, beim „Five to twelve“-Talk des Ergoldinger Unternehmens „Profession fit“, einem Anbieter für betriebliche Gesundheitsmanagementlösungen. Hubert Aiwanger sprach dabei das Grußwort zum Thema „Schafft die Digitalisierung Arbeitsplätze ab?“

Tut sie nicht, sagte er, unterm Strich werde die Digitalisierung mehr Arbeitsplätze schaffen, als sie vernichte. So investiere die Staatsregierung gerade Millionen in die Förderung Künstlicher Intelligenz und den Ausbau des Mobilfunknetzes. Schon der Bau der Masten und die Verlegung der Kabel schaffe Arbeitsplätze.

Alle müssen umdenken

„Die Digitalisierung kommt wie eine Naturgewalt auf uns zu, wir sind mitten drin“. Darauf müsse man sich einlassen und alle Chancen nutzen, sagte Aiwanger. Sicherlich komme es zu einer Verschiebung der Arbeitsplätze. Aber: „Ich sehe das alles entspannt. Die moderne Welt wird Vorteile bringen. Auch als Wirtschaftsminister sage ich: Volle Kraft voraus.“

Zur Person Karriere: Sina Trinkwalder, 41, arbeitete lange in ihrer eigenen, sehr erfolgreichen Werbeagentur. Im Jahr 2009 beschloss sie, ihrem Leben und ihrer Arbeit einen neuen Sinn zu geben und gründete die Manufaktur „Manomama“, in der sie Menschen beschäftigt, die auf dem regulären Arbeitsmarkt wenig Chancen haben.

Auszeichnungen: Seither setzt sich Sina Trinkwalder für eine Arbeitswelt ein, die den Menschen und nicht den Profit in den Mittelpunkt stellt. Für ihr Engagement hat die Unternehmerin und Buchautorin zahlreiche Auszeichnungen bekommen.

Eine Steilvorlage für Sina Trinkwalder, die wenig später ans Rednerpult trat. Ganz in schwarz, energiegeladen. „Zukunft ist ein guter Ort“, heißt ihr neues Buch, es erscheint am ersten März. Aber damit die Zukunft tatsächlich gut wird, sagte sie, müssen alle umdenken. „Fragt man heute junge Menschen, was sie werden wollen, fragen sie, was sie verdienen können. Die Frage muss aber lauten: Wie relevant ist das, was ich tue, für die Gesellschaft?“. Sina Trinkwalder beschäftigt in ihrem Unternehmen „Manomama“ („von der Hand der Mutter“) Menschen „mit multiplen Vermittlungshemmissen“: ältere oder alleinerziehende Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund oder Handicap. Sie stellen Kleidung und Einkaufstaschen her, regional und ökologisch. Und, sagte Trinkwalder, sie alle könnten sofort durch Maschinen ersetzt werden. Was deutlich profitabler wäre, aber genau darum geht es ihr: Weg von der Profitmaximierung, hin zu einem verantwortungsbewussten Unternehmertum. Denn nicht nur die Digitalisierung, auch die technologischen Neuerungen veränderten die Arbeitswelt. Das koste selbstverständlich Arbeitsplätze.

Lachen über ein ernstes Thema

Und wenn ein hochqualifizierter CEO seinen Arbeitsplatz verlöre, könne man dem nicht sagen „Du buddelst jetzt Kabel ein, weil der Aiwanger sagt, das ist gut so“. Und tausende durch automatisierte Bezahlsysteme ersetzte Kassiererinnen könnten nicht alle Drohnenpilotinnen werden. „Solange wir gesellschaftlich dafür nicht bereit sind, ist es die gottverdammte Pflicht von uns Unternehmern, keine Roboter zu installieren. Oder zumindest zu schauen, dass es den Menschen vor dem Werkstor auch gut geht.“

Trinkwalder sprach leidenschaftlich, immer wieder brachte sie die 120 Zuschauer zum Lachen. Dabei ist das, was sie sagt, bitterernst: Augen will sie öffnen, zum Selberdenken anregen. Die Gesellschaft der Zukunft, wie Trinkwalder sie sich vorstellt, ist eine, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, Ressourcen effizienter verteilt werden und technischer Fortschritt nicht der Profitmaximierung, sondern der Verbesserung von Lebens- und Arbeitsqualität dient. Denn die Digitalisierung sei tatsächlich eine Chance, sagte sie: „ Sie befreit uns von der Industrialisierung. Sie gibt uns das zurück, was wir verkauft haben.“

Hubert Aiwanger konnte darauf leider nicht mehr antworten. Er musste weiter, zum nächsten Termin.

