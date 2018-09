Menschen Wie ein Stück vom Himmel Bei Heavens Taste in Regensburg stehen am Sonntag um Acht auch 100 mal Leute an: bei Feinbäckerein Laura Schönberger.

Von Marianne Sperb

Die Frau für den „Geschmack des Himmels": Laura Schönberger vor ihrer Backstube. Hier stehen am Sonntag um 8 Uhr auch mal 100 Leute an. Foto: Marianne Sperb

Regensburg.Mildes Spätsommerlicht ergießt sich in die schmale Weitoldstraße. Die niedrige Tür zur Backstube in dem denkmalgeschützten Haus steht schon offen – eine unaufdringlich-einladende Geste, die typisch ist für Laura Schönberger. Wir sitzen auf der schmalen Bank, deren Rückenlehne aussieht wie lauter Biskuitstäbchen aus hellblauem Samt. Die Konditormeisterin lebt ein modernes Märchen, ein bisschen wie Juliette Binoche in „Chocolat“. Sie ist erst 26 und schon angekommen: happy mit Mann Raphael, ihr eigener „girlsboss“ im Traumberuf, der Laden brummt und im Wohnhaus nebenan schläft die kleine Johanna.

Sie haben extra aufgesperrt. Schön, dass Sie Zeit haben!



Das Baby bestimmt ja jetzt, was ich mache. Bis 8. Oktober ist Heavens Taste noch geschlossen. Trotzdem verbringe ich viel Zeit in der Backstube. Ich bin einfach gern hier.

Egal, mit wem man spricht: Man hat den Eindruck, Sie sind Regensburgs „Feinbäckerin der Herzen“. Woher kommt das?



Vielleicht, weil ich alles anders mache. Ich habe keine Kuchentheke, kein festes Sortiment, keine große Auswahl und nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Alles spricht dagegen, dass diese Geschäftsidee funktioniert – aber sie funktioniert. Am Sonntag um 8 stehen die Leute oft schon Schlange, manchmal bin ich um 9.30 Uhr ausverkauft.

Sie machen Süßes auf Bestellung. Was sind Spezialitäten?



Ich liebe Viennoiserien, also Wiener Feinbäckerei. Oft gibt es Buchteln, meine Oma hat die gern gemacht. Ich fülle die Buchteln mit Himbeere und Schokolade. Oder Aprikose-Caramel. Oder Kirsche-Vollmilch. Und Strudel! Am Sonntag sind Croissants gefragt. Zum Beispiel mit Pistazienkern. Ich liebe die Farbe, dieses Grün. Und natürlich Törtchen. Die Backstube ist nur ein Teil von Heavens Taste. Ich arbeite vor allem im Auftrag, für Firmenveranstaltungen und für private Feiern, Hochzeiten und so. Und die Schulungen haben sich stark entwickelt.

Wer bucht Ihre Kurse?



Frauen natürlich, viele bekommen den Kurs als Geschenk, aber auch Jugendliche, die von den Eltern gefördert werden. Und es kommen immer öfter küchenbegeisterte Männer. Die Männer sind übrigens konzentrierter, sie stellen die fachbezogeneren Fragen und notieren die Antworten.

Was macht Ihren Stil aus?



Natürlich und gleichzeitig außergewöhnlich. Wer ein Törtchen sieht, soll sich sagen: Mei, das ist aber was Besonderes. Die Produkte sollen sich von der Masse abheben. Und man soll nicht auf den ersten Blick erkennen, wie sie gemacht sind, sondern sich fragen: Wie kommt der Fruchtkern hinein? Oder: Warum glänzt die Glasur wie ein Spiegel? Noch ein Punkt zu Törtchen: Ich mag es total, wenn die Stücke so portioniert sind, dass man nicht teilen muss. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass ich mit zwei Brüdern aufgewachsen bin. Ich finde es schön, wenn man seine eigene Portion hat, niemand mit der Gabel etwas vom Teller holt und das Stück unangetastet ist, nirgendwo abgeschnitten. Das kommt übrigens auch älteren Herrschaften entgegen. Die mögen keine so großen Portionen mehr. Wichtiger ist das Gefühl: Man gönnt sich was Gutes.

Ihre Mutter liebt Petit fours. Sie haben gemeinsam mit ihr für die Aktion Elternstolz geworben.



Ja, das war eine bundesweite Kampagne der Handwerkskammer mit der Botschaft: Ausbildung macht Eltern stolz. Wir wurden mit sechs anderen Kandidaten ausgewählt, waren auf Plakaten zu sehen und bei Spiegel online.

Ihr Mann ist Küchenchef in einem Szene-Lokal. Inspirieren Sie sich?



Ja. Als ich ihn kennenlernte, inhalierte ich alle seine Kochbücher. Bis heute habe ich diese Leidenschaft; die begleitet mich wie ein Grundton, der immer da ist. Ich geh’ aus der Backstube und schau’ mir als Nächstes in Bücher an über das, was ich mache. Oder Videos. Ich liebe es, mich mit Patisserie zu beschäftigen. Das muss auch so sein. Wenn ich nur gern backen würde, könnte nichts Neues entstehen. Man braucht Leidenschaft. Und Schneid, zum Beispiel, dass das Angebot der Backstube begrenzt ist. Wenn es aus ist, ist es aus. Ich werf’ am Ende des Tages nicht ein Stück weg. Lieber sperr’ ich um 10 Uhr zu.

Das wird nicht jeder verstehen.



Manche verdrehen die Augen. Ich werde oft gefragt, wann eröffnen Sie eine Filiale? Wann sperren Sie auch samstags auf? Es würde doch funktionieren. – Ja, würde es. Aber ich will’s nicht. Unsere Zeit ist so effizienzgetrieben. Aber manchmal ist es eben effizient, dass ich hier sitze und Ideen sammle. Klar: Heavens Taste muss wirtschaftlich sein. Darauf schaue ich. Aber die Kalkulation ist nicht alles. Wenn ich finde, ein bisschen Blattgold würde der Torte guttun, dann mach’ ich das.

Sie haben eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Warum haben Sie umgesattelt?



Ich mag es, wenn ich am Ende des Tages etwas mit den Händen geschaffen habe – und damit meine ich nicht, den nie endenden Strom an E-Mails zu beantworten – und wenn aus Zutaten etwas Feines, Schönes entstanden ist.

Hören Sie oft: So was wie Sie würde ich auch gern machen?



Ganz oft! Wochentags ist die Tür der Backstube zu. Aber die Leute, die vorbeigehen, grüßen durchs Fenster, während ich die Hände im Teig habe, und für viele ist es dann etwas Besonderes, wenn sie am Sonntag hereindürfen. Als ob sie ein Stück von dieser Welt hier mitnehmen dürften. Es entsteht irgendwie eine Verbundenheit. Manche schicken mir Fotos von der Kaffeetafel daheim, mit meinem Kuchen. Oder das Gemälde über der Bank: Das hat die Tochter einer Kundin für Heavens Taste gemalt. Sie ließ es rahmen und hat es mir geschenkt. Einfach so.

