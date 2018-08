Sport Wie Eishockey – nur am Tisch Seit 1978 wird jedes Jahr der Weltmeister im Tischeishockey gekürt. Zum 40. Jubiläum kam das Turnier heim nach Bayern.

Von Daniel Pfeifer

Merken

Mail an die Redaktion Die Münchnerin Fabia Baumgarten (l.) versucht, die Taktik des Gegners zu durchschauen. Sie spielt um den WM-Titel, seit sie sieben ist. Foto: Daniel Pfeifer

Der Münchner Autor und Reisejournalist Peter Linden erfand Tischeishockey Ende der 70er. Mit 9 Titeln ist er auch Rekord-Weltmeister. Foto: Pfeifer

Bodenmais. Der Kalte Krieg – a vogelwuide Zeit. Er sorgte für den absoluten Höhepunkt der Spannung des 20. Jahrhunderts. Eh klar, wovon die Rede ist. Exakt: Eishockey! Es ist der 22. Februar 1980 – die USA und die Sowjetunion stehen sich erbittert in der Finalrunde der Olympischen Spiele in Lake Placid gegenüber. Die Amateurmannschaft der Vereinigten Staaten gewinnt gegen die unbesiegbar scheinende UdSSR, und die Welt hält den Atem an. Das „Miracle on Ice“.

Alles schön und gut. Viel Trara um die USA. Aber was ist mit dem Nabel der Welt: Bayern? Tja, dort begibt sich das sportliche Highlight des Jahrhunderts schon zwei Jahre vorher: 1978. Nicht in einem flutlicht-durchströmten internationalen Stadion, sondern in Münchner Studentenbuden. Aber auch beim Eishockey.

Liebesgrüße aus Bayern

So, zurück in die Gegenwart. Es ist der 6. August 2018 – die Vorrunden beginnen für die 40. Tisch-Eishockey-WM im niederbayerischen Bodenmais. Richtig gelesen: Tischeishockey. Quasi wie Eishockey, nur auf einem Tisch.

Na gut, so wahnsinnig groß ist die Ähnlichkeit auf den ersten Blick nicht. Oder auf den zweiten. Der Sport, den der Münchner Student Peter Linden Ende der 1970er-Jahre in Oberbayern erfand, ähnelt eher einem sehr schnellen, sehr kleinen Billard-Spiel.

Die Weltmeisterschaft im Tischeishockey: Hier geht es zu unserem Video.

Jeweils zwei konkurrierende Spieler versuchen, mit einem kleinen Queue einen der eigenen fünf „Spieler-Steine“ gegen den „Puck“ zu schnipsen, sodass der im Tor des Gegners landet. Wie man in dem Foto sieht, ist das Spielfeld eine runde Kunststoffarena mit 50cm Durchmesser. Auch wenn es so wirkt: Echtes Eis ist nicht involviert. Puck und Spieler sind übrigens traditionell ganz einfache bemalte 1-Pfennig-Münzen und der Queue ein 8-noppiges Legosteinchen.

Doch zurück zur Weltmeisterschaft. Die fand dieses Jahr im beschaulichen Bodenmais am Fuße des Arber statt. 80 Teilnehmer kämpften fünf Tage lang um den gläsernen Weltmeisterpokal. Lauter Weltklassespieler. Und mittendrin: Ein Wildcard-Teilnehmer ohne auch nur einen Tag Spielerfahrung. Tja, aber irgendjemand muss ja die Ehre von Regensburg verteidigen.

Ich bin also ausgelost worden für die Vorrunden-Gruppe 8. Jede Gruppe spielt an einer anderen Spielstätte, verteilt in Bodenmais. Wir sind auf dem Silberberg. Und es ist ein bisschen wie Agatha Christies Mörder Mistery: Acht völlig unterschiedliche Menschen betreten eine einsame Hütte mitten in den Bergen. Nur einer wird die Hütte erhobenen Hauptes wieder verlassen, den Rest zerbröselt es.

„Kleinste Bewegungen beeinflussen deine Schüsse. Durch Zittern, einen Herzschlag.“ Heiko Seyffarht



Und so nimmt es seinen Lauf: Das neue Miracle on Ice! Ohne Training, nur mit kurzer Einweisung durch Jakob, den 12-jährigen Sohn des amtierenden Weltmeisters, schafft es der absolute Außenseiter und...

Verliert beide Spiele haushoch. Okay. Vielleicht doch nicht so einfach. Meine Gruppe 8 gewinnt Reiner Klein, Weltmeister von ‚89 und ‚90. „Er hat einfach Nerven wie Drahtseile“, kommentiert Gruppengegnerin Fabia Baumgarten. Doch auch die helfen Reiner Klein nicht zu seinem dritten Titel.

In einem spannenden Finale triumphiert der Hamburger Heiko Seyffarth: Titelverteidiger und nun achtfacher Weltmeister. „Übung, Übung, Übung“ – das brauche man für so einen Titelsieg, erzählt Seyffarth danach. Und man müsse mit Nervosität umgehen können: „Kleinste Bewegungen beeinflussen deine Schüsse. Durch Zittern, einen Herzschlag.“

Über die Tischeishockey-WM Erfinder: Der Münchner Autor und Reisejournalist Peter Linden erfand Tischeishockey Ende der 70er. Mit 9 Titeln ist er auch Rekord-Weltmeister.

Grenzenlos: Die WM fand bereits in 13 europäischen Ländern statt, weltweit gibt es circa 15.000 Spieler.

Familienspaß: Der älteste Teilnehmer ist 75 Jahre alt, der jüngste (übrigens Moritz Linden, der Sohn des Erfinders) gerade mal 6.

Exakt: Vor jedem Spieltag werden die Bretter mit der Wasserwaage justiert und für Gleitfähigkeit gepudert.

Puh! Das klingt jetzt alles sehr ernst. Doch in Wahrheit ist Tischeishockey das Gegenteil von ernst. Es gibt weder große Preisgelder, noch einen korrupten, FIFA-ähnlichen Weltverband. Bis heute organisiert Peter Linden die Turniere. Das Teilnehmerfeld ist ein einziger großer Freundeskreis.

Und bis heute ist die Tischeishockey-WM eigentlich mehr ein Ferienlager für Erwachsene. Zwischen den Turnierspielen gibt es Wanderung, Hüpfburg und Minigolf statt Dopingtests und Pressekonferenzen. Ambitionen, das alles zum sportlichen Großereignis zu machen, gibt es nicht.

„Es wird heutzutage doch alles verscherbelt. Wann leistet man es sich schon mal, einfach nein zu sagen?“. Peter Linden



„Ich wollt eigentlich nur in irgendwas Weltmeister werden“, gesteht Peter Linden. Deshalb habe er damals Tischeishockey erfunden. Nichtsdestotrotz: Das Potenzial ist groß, das Spiel macht süchtig. Zweimal wollte schon ein Unternehmens-Scout die Idee kaufen und vermarkten, bot eine sechsstellige Summe. Aber Peter Linden sagte nein. „Es wird heutzutage doch alles verscherbelt. Wann leistet man es sich schon mal, einfach nein zu sagen?“. Ganz großer Sport.

Mehr vom Sport: „Ein ungeahnter Höhenflieger“ – Claus Wotrube von der Leichtathletik-EM in Berlin

Hier geht es zum Bayern-Teil