Jubiläum Wie es vor 100 Jahren in Bayern war Der Freistaat feiert Jubiläum. Eine 105-Jährige erinnert sich an die Anfänge, die Englischen Fräulein und den Hitler-Putsch.

Von Martina Scheffler

Mail an die Redaktion Christina Feindel wurde 1913 in Augsburg geboren. Als fünfjähriges Kind erlebte sie die Revolution in Bayern 1918. Foto: Stefan Puchner/dpa

Diedorf.Im April 1913 ist die Welt noch in Ordnung. Das letzte Friedensjahr vor dem Großen Krieg. Und in Augsburg wird Christina Plank geboren, als ältestes Kind eines kaufmännischen Angestellten der Firma MAN und einer Hausfrau. „Es war eigentlich eine schöne Zeit, a schöne, sonnige Kindheit“, erinnert sich Christina Feindel, wie sie heute heißt. 105 Jahre alt ist die Mutter, Großmutter und Urgroßmutter nun. Gerade hat sie Geburtstag gefeiert, bunt leuchten die Zahlen 1, 0 und 5 auf dem Tisch. Und sie hat die Anfänge des Freistaats Bayern miterlebt, der heuer 100 wird.

Eine glückliche Schulzeit



Wenn die alte Dame, die heute in einem Seniorenheim bei Augsburg lebt, von ihrer Kindheit erzählt, dreht sich fast alles um die glückliche Schulzeit. Bei Maria-Ward-Schwestern, den „Englischen Fräulein“, ist sie gewesen, in Kindergarten und Volksschule, später im Lyzeum, nur unter Mädchen. 1662 wurde die Schule gegründet, 1687 zog man an den heutigen Standort. Ihr Lieblingsfach? „Gymnastik und Turnen“, lächelt sie verschmitzt. Und die feinen Runzeln, die ihr Gesicht überziehen, scheinen zu tanzen. Auch der Musikunterricht, etwa an der Violine, ist ihr in Erinnerung. „Das war für Mädchen sehr interessant, dass man das so klein schon lernen durfte.“

Theater gespielt wurde mit den Schülern von St. Stephan, wo die Padres mit langen Kutten ihr strenges Regiment führten. Die Kapuziner dagegen „mit langen weißen Bärten“ hätten auch mal Semmeln an arme Kinder verschenkt. „Gut und streng erzogen zu ganz brauchbaren Menschen“ wurden sie und ihre Mitschülerinnen von den Englischen Fräulein. Der Freistaat, den Kurt Eisner 1918 ausgerufen hatte, kurz bevor Feindel in die Schule kam, war zwar mal Thema in der Schule. Später sei man auch recht stolz darauf gewesen, aber ansonsten scheint die neue Staatsform, die die Monarchie ablöste, die Kinder kaltgelassen zu haben. „Die Eltern haben das vor den Kindern zurückgehalten“, erklärt Feindels Sohn Klaus.

„Das Familienleben war sehr intakt“, religiös geprägt. Von ihren Eltern, ergänzt Klaus Feindel, wurden seine Mutter und ihre Geschwister aufs Land geschickt, „zum Betteln, dann haben sie den Bauern Schuhcreme gebracht, in der Hoffnung auf Kartoffeln“. Darüber, nimmt der Sohn an, möchte seine Mutter nicht mehr sprechen.

Als das Brot Millionen kostete



An die Inflation, als das Brot Millionen kostete, daran kann sich Christina Feindel noch gut erinnern. „Das hat uns schon sehr betroffen.“ Verwandte der Familie hatten eine Bäckerei an der Maximilianstraße gehabt. „Da mussten wir jede Woche, meine Schwester und ich, in die Stadt laufen und Brot holen, da gab’s kein Geld für die Straßenbahn.“ In München etwa wurden im Oktober 1923 für eine gewöhnliche Semmel fünf Millionen Mark verlangt.

Später dann hörte man von Adolf Hitler, vom Putsch 1923, von Straßenschlachten, über die die Zeitung berichtete. „Damit wollten wir nichts zu tun haben“, sagt die 105-Jährige. „Das ist von den wenigsten verstanden worden, was da jetzt passiert.“ Die Eltern hätten versucht, ihre Kinder aus der Politik rauszuhalten. Christina Feindel wurde Chefsekretärin, das Studium verwehrte ihr der Vater – dann hätte er es auch den Geschwistern erlauben müssen. Sie heiratete. 14 Tage vor Kriegsende, betont Klaus Feindel, ist sein Vater gefallen. Durch die Kriegsjahre hindurch, bei jeder Flucht in den Bunker, sei eine Madonnenfigur im Rucksack seiner Mutter gewesen. Heute hängt sie in Christina Feindels Zimmer. Der Blick aus dem Fenster geht auf die schwäbischen Wiesen – und manchmal fast 100 Jahre zurück, als der Freistaat noch jung war, wie sie damals.

