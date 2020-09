Anzeige

Kraftstoff Wie kam schmutziges Benzin in Autos? In Straubing tankten Autofahrer verunreinigten Sprit, was sogar zu einem Unfall führte. Das können Betroffene unternehmen.

Von Sophia Bösl

Merken

Mail an die Redaktion „Es kommt häufiger vor, dass Autofahrer versehentlich falsch tanken und ihr Auto deswegen zu uns bringen“, sagt Martin Steinbauer, Geschäftsführer bei Auto Steinbauer. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Regensburg.Und plötzlich stockte das Auto: Am Mittwoch meldeten sich mehrere Autofahrer bei der Polizei, weil sie nach dem Tanken an einer Tankstelle in Straubing Probleme mit ihren Fahrzeugen hatten. Offenbar hatten sie dort verunreinigtes Benzin getankt. Mittelbar hat das verunreinigte Superbenzin auch einen Autounfall verursacht. Aber wie konnte es eigentlich zu der Verunreinigung des Benzins kommen? Zwei Regensburger Experten haben eine Vermutung.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

###### ##### ############## ######

########## #### ## ### ##### ##### #### #### ##### ## ### ######, #### ##########: „########## ##### ## ######## ###, #### ###### ############# ###### ###### ### ### #### ######## ## ### #######.“



Foto: Clemens Mayer

### ###### ##### ##### ##### ######### ### ### ########## ######, ####### ########## #### ##########, ## ### #######. ### ############# #####-###### ### ######### ###### ### ##### ##-######## ########## ##### ## ##### ##############, ### ### ###### ###### ######## #####. #### #### ### ###### ##### ### ##-####### #### ############## ### ###### ##### ## ########### ######. ### ### #### ### ### #### ###, ###### ###### ###### ######## #####. ##### ######### ##### ###### ##########.

############ ### #####

#### ###### ### ############### ### #### ########## ### ##### ### ###### ### ########## #### ###### ######### ##########. „## ### ########### ###### ###### ########## ############ #########“, #### ##. #### ### ##### ############## ###### #########, #### ##### ### #### ######## ## ## ####### #### ### ##### ####### ###########.

## ### ####### ## #######, ##### ### ######## ## #### ############# ######## ######. #### #### ### ############# ##### #########. „#### #### ### ##### ###### ####### ### ### ######## ### ##### ### ### ######### ###### ## #######“, #### ##.

###### ##### ########## ######, ## ### ##### ######### ########## ###. „#### ### ##### ## ##### ### ### ############# ###### #####, #### #### ### #### #### ######## ######“, #### ######. ### ############### #########, ### ########## ##########, ## #### ### ######### ### ### ########## ######## ## ######.