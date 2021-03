Anzeige

MZ-Sondersendung Wie Schulen in Ostbayern öffnen Ab heute sollte es wieder Präsenzunterricht an Ostbayerns Schulen geben - es kam anders. Experten erläutern die Situation.

Regensburg. Nach Monaten des Distanzunterrichts kehren viele Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen zumindest tageweise in Ostbayerns Klassenräume zurück. Damit sollen bis zu den Osterferien in zwei Wochen nun wieder alle Schüler und Schülerinnen im Land Präsenzunterricht erhalten - in einem Wechselrhythmus mit dem Lernen zu Hause.

So zumindest der Plan - doch die steigenden Inzidenzwerte machen das in vielen Landkreisen zunichte. Marina Gottschalk und Dr. Christian Eckl sprechen in einer Livesendung unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, über die aktuelle Situation.