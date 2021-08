Anzeige

Bahn Wie sicher ist das Reisen im Zug? Nach dem tödlichen Zusammenstoß in Tschechien: Was die Untersuchungen bislang ergaben und wo Reisende Platz nehmen sollten.

Von Isolde Stöcker-Gietl

In Tschechien hat am Donnerstag die Bergung der beiden verkeilten Züge unter erschwerten Bedingungen begonnen. Foto: Chaloupka Miroslav/dpa

Domazlice.Einen Tag nach dem verheerenden Zugunglück in Tschechien mit drei Toten sind die elf deutschen Opfer auf dem Wege der Besserung. Die Verletzungen seien nicht so schwer gewesen, wie zunächst angenommen, sagte Alexander Schlaak, Pressesprecher der Sana Kliniken in Cham, wo sieben Passagiere medizinisch versorgt wurden. „Es geht allen soweit gut.“ Drei Zuginsassen konnten bereits am Mittwoch wieder entlassen werden, vier werden derzeit noch stationär in dem Krankenhaus betreut. Zwei weitere Patienten wurden ans Schwandorfer Krankenhaus St. Barbara gebracht, eine Person am Uniklinikum Regensburg behandelt. Nach dem Zusammenstoß zwischen dem „Alex“, der von München über die Oberpfalz auf dem Weg nach Prag war, und einem tschechischen Regionalzug, stellt sich auch die Frage, ob es eigentlich Plätze im Zug gibt, die das Verletzungsrisiko bei solchen Kollisionen minimieren können.

