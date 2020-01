Prozess Wie stark gefährdet waren Polizisten? Ein Mann aus Amberg überfuhr in Straubing eine Polizeikontrolle. Eine Tötungsabsicht sieht das Gericht nun nicht mehr.

Von Katharina Kellner

Merken

Mail an die Redaktion Aus Sicht der Staatsanwalts hat der Angeklagte das Leben der Polizisten gefährdet. Foto: Pollex/dpa

Regensburg. Wie gefährlich war die Situation, in die der Angeklagte zwei Polizeibeamte brachte, als er eine Verkehrskontrolle überfuhr? Diese Frage muss das Landgericht Regensburg klären. Der Fall: Die Beamten hatten am 1. Mai 2019 um 0.22 Uhr den Fahrer eines Vans der Marke Mercedes auf einer Straubinger Staatsstraße per Signal zum Anhalten aufgefordert. Laut Anklageschrift hatte der Angeklagte sein Fahrzeug vor der Kontrollstelle zunächst abgebremst, dann erneut stark beschleunigt. Mit hoher Geschwindigkeit sei er auf die auf der Fahrspur stehenden Polizisten zugefahren. Diese hätten sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hatte die Tat zunächst als versuchten Doppelmord gewertet, zudem als vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Landgericht hatte am Dienstag mitgeteilt, dass es nach einer Ortsbesichtigung keine Tötungsabsicht erkenne. Vielmehr gehe es von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit einem gefährlichen Werkzeug aus.

Einschlägige Vorstrafen

Staatsanwalt Dr. Peter Schwabenbauer schloss sich gestern der Auffassung an, dass der Tötungsvorsatz nicht zu erkennen sei. Dennoch habe der Angeklagte sein eigenes Interesse über die körperliche Unversehrtheit der Polizisten gestellt. Dies müsse Konsequenzen nach sich ziehen, zumal wenig für den Angeklagten spreche: Er befinde sich in laufender Bewährung und habe einschlägige Vorstrafen. In der Beweisaufname wurde klar, dass dazu unerlaubter Waffenbesitz, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gehören. Mehrfach hatte der gelernte Schlossermeister, der aus Österreich stammt und heute in Amberg lebt, falsche Führerscheine aus Ungarn, Weißrussland und Italien benutzt. Schwabenbauer forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Zuvor hatte das Gericht zwei Gutachter gehört: Der Rechtsmediziner Prof. Stephan Seidl sagte, es sei nicht völlig auszuschließen, dass der Angeklagte in seiner Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt war. Bei ihm war zum Tatzeitpunkt eine Blutalkoholkonzentration von rund einem Promille und Kokainkonsum nachgewiesen worden. Allerdings habe sich der Angeklagte wahrscheinlich in einer „abklingenden Rauschphase“ der stimulierenden Droge befunden, in der nicht von der Enthemmung des akuten Kokainrausches auszugehen sei. Dr. Ludwig Schmid, leitender Oberarzt am Bezirkskrankenhaus Straubing, konnte beim Angeklagten keine Anhaltspunkte für eine beeinträchtigte Schuldfähigkeit entdecken. Er habe nach der Tat planvoll gehandelt und in der JVA keine Entzugserscheinungen gezeigt.

Hechtsprünge oder nur Hüpfer?

Verteidiger Sebastian Gaßmann biss sich an der Frage fest, ob die Polizeibeamten nur Hüpfer oder tatsächlich Hechtsprünge zur Seite gemacht hätten. In seinem Plädoyer zweifelte er ihre Aussagen an. In der polizeilichen Vernehmung hätten sie angegeben, sich mit Riesensprüngen in Sicherheit gebracht zu haben, als der Angeklagte an sie heranfuhr. Doch als sie vor Gericht den Tathergang schilderten, hätten sie erst auf Nachfrage von einem Sprung gesprochen. Der Verteidiger sagte, es stehe für ihn in Zweifel, wo die Polizisten sich genau befunden hätten. Dass einer der Polizisten aussagte, er habe nach dem Vorbeifahren seinem schockstarren Kollegen auf die Schulter geklopft, und ihn aufgefordert, die Verfolgung dese Angeklagten aufzunehmen. Dies sei ein „interessantes Detail“, so Gaßmann: Es sei schwer vorstellbar, dass jemand von einer dynamischen Bewegung in die Schockstarre verfalle. Dies spreche dafür, dass es gar keinen Sprung gegeben habe – eventuell nur ein Ausstrecken der Kelle. „Es geht nicht darum, dass hier einer lügt, sondern dass einer sich irrt“, sagte der Anwalt über die beiden Polizisten, die auch als Nebenkläger auftreten.

Nach Meinung des Verteidigers hat sich sein Mandant des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig gemacht. Er plädierte für eine weitaus mildere Strafe von 150 Tagessätzen zu 20 Euro. Das Urteil wird voraussichtlich am 16. Januar fallen.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über den Facebook Messenger, Telegram und Notify direkt auf das Smartphone