Tiere Wie Viktoria dem Schlachter entging Das Schweinemädchen hat sich vor einem Jahr selbst gerettet und begeistert nun die Besucher des Erdlingshof in Niederbayern.

Von Melanie Bäumel-schachtner

Mail an die Redaktion Viktoria träumte von einem besseren Leben. Heute träumt sie auf dem Erdlingshof. Foto: Bäumel-Schachtner

Kollnburg.Schwein gehabt – dieser Spruch trifft auf Viktoria, das Glücksschwein, wie die Faust aufs Auge. Das Schweinemädchen hat sich vor einem Jahr mit einem beherzten Sprung selbst gerettet. Heute lebt sie auf dem Erdlingshof, dem Lebenshof für Tiere in Ogleinsmais in der Gemeinde Kollnburg. Vielmehr: Sie residiert dort. Und ist ein Schwein mit Profil: Viktoria hat eine eigenen Facebookseite.

Vor einem Jahr stand es Spitz auf Knopf für Viktoria. Das Ferkel sollte zum Schlachter gebracht werden, doch der gewitzte Vierbeiner wusste dies zu verhindern. Mit einer spektakulären Flucht hat sie sich selbst das Leben gerettet. Am 8. März vor einem Jahr sprang Viktoria im Elbtunnel durch den Türspalt eines fahrenden Tiertransporters in die Freiheit, brachte sich ganz clever und vorsichtig anschließend hinter der Leitplanke in Sicherheit und wurde dann von der Polizei in ein Tierheim gebracht. Für eine große Hamburger Zeitung eine der „17schrägsten Schlagzeilen 2017“.

Der Erdlingshof Über den Hof Der Erdlingshof hilft laut eigener Aussage Erdenbewohnern, die der „Nutztier“-Haltung zum Opfer gefallen sind, und gibt ihnen ein sicheres Zuhause.

Führungen Auf dem Hof finden regelmäßig Führungen statt, auch für Schulklassen und Jugendgruppen. Bei den Führungen erfahren die Besucher die Geschichten der geretteten Tiere.

Infos Weitere Informationen gibt es unter www.erdlingshof.de.

Viktoria hat Glück gehabt. Nach ihrer gelungenen Flucht wurde sie nicht zurück zum Metzger, sondern auf den Erdlingshof gebracht. Dort hat sie sich hervorragend eingelebt und es geht ihr super. „Aus dem kleinen Schweinemädchen ist mittlerweile eine frech-fröhliche Schweinedame geworden“, erzählt Birgit Schulze, die den Erdlingshof gemeinsam mit Johannes Jung betreibt. Die beiden haben Viktoria kurz nach ihrer Flucht adoptiert, sodass aus der Hamburger Deern schnell a bayrisches Madl geworden ist. Auf dem Hof lebt Viktoria heute mit rund 80 weiteren geretteten Tieren ein glückliches Leben, ihre besten Freunde sind Minischwein Vroni und Hund Lukas.

Botschafterin mit Rüssel



Viktoria fungiert aber auch als Botschafterin für all die armen Schweine, die nicht so viel Glück haben wie sie. Deshalb haben Birgit Schulze und Johannes Jung eine Facebook-Seite und ein Instagram-Profil für Viktoria eingerichtet. „Hier zeigt sie den Menschen mit ihrer liebenswerten, neugierigen und vorwitzigen Art, dass ein Schwein ein Lebewesen ist wie du und ich“, sagt Johannes Jung. Dass es leben und glücklich sein will, davon berichtet Viktoria und lässt ihre Freunde und Abonnenten daran teilhaben, was sie so treibt.

Mal geht sie mit dem kleinen Kälbchen Prinz spazieren, mal stattet sie den großen Rindern einen Besuch ab oder stibitzt gemeinsam mit Vroni Obst und Gemüse aus der Futterkammer. Ihren ersten Geburtstag am 14.Dezember 2017 hat sie auf Facebook und Instagram gefeiert, indem sie glücklich ihren großen Frühstückskorb präsentierte.

Auch im echten Leben begeistert Viktoria mit ihrer forschen Art viele Menschen, beispielsweise all die, die zu den Besuchersonntagen kommen. Angst kennt Viktoria nämlich nicht, sie geht auf die Menschen zu, stupst sie mit ihrem Rüssel an, lässt sich streicheln und freut sich über leckere Mitbringsel, die sie laut schmatzend und in Windeseile vertilgt.

Sie klaut Schuhe und Futter



Beinahe täglich stellt die coole Sau Birgit Schulze und Johannes Jung auf die Probe, denn sie weiß, wie man Türen öffnet, in die Futterkammer gelangt und dort Leckereien klaut. Weitere Hobbys der Schweinedame: Schuhe verschleppen und Steine aus den Beeteinfassungen auf dem ganzen Grundstück verteilen.

„Wir wünschen uns, dass noch viel mehr Menschen an Viktorias Leben teilhaben und so erleben, wie wertvoll jedes einzelne Leben ist“, sagt Birgit Schulze. Deshalb hoffen sie und Johannes Jung, dass „Glücksschwein Viktoria“ bzw. „@luckypigviktoria“, wie die Sau sich in den Sozialen Medien nennt, noch viel mehr Freunde und Abonnenten bekommt. Denn Viktoria ist ein Schwein mit Profil und eine echte Glücksbringerin, was sie auch bei ihrem eigenen Schicksal unter Beweis gestellt hat.

