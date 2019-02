Verkehr Wieder an unbeschranktem Übergang: Auto kollidiert mit Zug Zum zweiten Mal binnen weniger Monate ist an demselben unbeschrankten Bahnübergang in Fischbachau (Landkreis Miesbach) ein Auto mit einem Zug kollidiert.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Verkehrsschild im Vordergrund warnt vor Zugverkehr an einem unbeschrankten Bahnübergang. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Fischbachau.Wie schon im vergangenen November ging auch der aktuelle Unfall am Montag glimpflich aus. Niemand sei verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Wagen war auf das Gleis gefahren, obwohl ein Zug nahte. Auch im November hatte ein Autofahrer den herannahenden Regionalzug übersehen.

Der Zug war nach Angaben der Bayerischen Oberlandbahn am Montag von München in Richtung Bayrischzell unterwegs. Die Strecke sei nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt gewesen. Immer wieder gibt es an unbeschrankten Bahnübergängen Unfälle. Erst Mitte vergangener Woche gab es einen ähnlichen Unfall an einem Übergang in Miesbach. Dabei erlitt der Zugführer einen Schock, sonst blieb es auch hier bei Blechschäden.