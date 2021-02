Anzeige

Corona Wieder Distanzunterricht in Nürnberg Die meisten Schülerinnen und Schüler müssen nun wieder von zu Hause aus lernen. Auch Kitas kehren zur Notbetreuung zurück.

Nürnberg.Nach nur einem Tag müssen in Nürnberg die meisten Schülerinnen und Schüler wieder von zu Hause aus lernen.

Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen werde es ab Dienstag wieder weitgehend Distanzunterricht geben, sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Montag. Auch die Kitas kehren zur Notbetreuung zurück. Die nächtliche Ausgangssperre gilt wieder.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Nürnberg am Montag bei 101,5. Nur wenn die Inzidenz in einer Region stabil unter 100 liegt, gibt es sicher wieder Präsenzunterricht an den Grundschulen und für die Abschlussjahrgänge etwa von Real-, Mittel- und Wirtschaftsschulen sowie eingeschränkten Normalbetrieb in den Kitas. Auch eine nächtliche Ausgangssperre gilt wieder ab dem 100er-Wert.

Ausgenommen von dem Distanzunterricht sind nach wie vor die Abiturklassen und bestimmte Abschlussklassen beruflicher Schulen, die bereits seit 1. Februar wieder an den Schulen lernen. König sagte, die steigende Zahl der Neuinfektionen sei wohl auf das Verhalten der Nürnbergerinnen und Nürnberger bei dem guten Wetter zurückzuführen. Die Menschen hätten sich draußen aufgehalten, ohne den nötigen Abstand einzuhalten. (dpa)