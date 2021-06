Anzeige

Wetter Wieder Gewitter möglich über Ostbayern Auch am Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst ab 15 Uhr vor schweren Gewittern über Ostbayern. Hier wird es nass.

Mail an die Redaktion Auf Ostbayern könnten ungemütliche Stunden zukommen. Foto: Matthias Balk/dpa

Regensburg.Pünktlich zum Anpfiff des Deutschlandsspiels am gestrigen Mittwochabend fing es an zu regnen. Auch am heutigen Donnerstag könnte es wieder ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Regensburg, Kelheim, Schwandorf, Neumarkt und Cham.

Das kommt auf Ostbayern zu

Wie die Meteorologen mitteilen, entwickeln sich am heutigen Donnerstagnachmittag zunächst vereinzelt, ab den frühen Abendstunden im Alpenvorland dann vermehrt schwere Gewitter, die im weiteren Verlauf zusammenwachsen und sich ostwärts verlagern.

Der Dienst warnt für die Stadt Regensburg und die Landkreise Regensburg, Neumarkt, Cham, Schwandorf und Kelheim vor heftigem Starkregen. Bis zu 70 Liter auf den Quadratmeter innerhalb weniger Stunden sind möglich. Zudem sind in der Region Ostbayern Windböen von 100 Stundenkilometern möglich. In der Spitze könnten diese nach DWD-Schätzungen auch 120 Stundenkilometer erreichen. Auch Hagel mit einer Größe um die drei Zentimeter sei denkbar, warnt der Wetterdienst.

Zweite Nachthälfte in Ostbayern trocken

Die Warnungen gelten ab 15 Uhr. „Gegen Mitternacht ziehen die schweren Gewitter ostwärts ab“, heißt es vonseiten des DWD. Die Region wurde in den letzten Tagen vermehrt von Unwettern heimgesucht. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch traf es beispielsweise den Landkreis Schwandorf. Die Rettungskräfte hatten über 100 Einsätze in wenigen Stunden zu verzeichnen. Auch in anderen Regionen Bayerns wüteten Unwetter: Am Mittwoch gab es im oberbayerischen Mühldorf am Inn heftige Überschwemmungen nach einem starken Gewitter.(ph)