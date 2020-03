Unfälle Wieder Lkw-Abbiegeunfall: 53-Jähriger gerät unter Vorderrad Bei einem neuerlichen Lkw-Abbiegeunfall ist am Mittwoch ein 53 Jahre alter Radfahrer in München lebensgefährlich verletzt worden.

München.Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Sattelschleppers den Mann an einer Kreuzung.

Der Radler wollte am Vormittag bei grün über die Straße fahren, wurde von dem Lkw erfasst, unter dem Vorderrad eingeklemmt und dreißig Meter mitgeschleift, bevor der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkte. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ein Kriseninterventionsteam betreute den Lkw-Fahrer ebenso wie geschockte Augenzeugen. Lkw-Abbiegeunfälle an Kreuzungen sind seit Jahren ein verkehrspolitisches Thema. In München sind in den vergangenen Jahren auch zwei von Lastwagen überfahrene Schulkinder gestorben.