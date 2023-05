Statistik Wieder mehr Flugverkehr in Bayern

Der Flugverkehr in Bayern hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres weiter vom Einbruch während der Corona-Pandemie erholt. Die Zahl der Starts und Landungen an den drei großen bayerischen Flughäfen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Mittwoch mitteilte.

dpa