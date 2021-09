Anzeige

Tourismus Wieder mehr Touristen im Juli in Bayern Es zieht wieder mehr Touristen nach Bayern als noch vor einem Jahr. Im Juli kamen rund 3,2 Millionen Gäste nach Bayern

Merken

Mail an die Redaktion Wolken ziehen am Nymphenburger Kanal in München über das Schloss Nymphenburg. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archiv

Fürth.Bayern kann sich wieder über mehr Touristen freuen. Im Juli kamen rund 3,2 Millionen Gäste nach Bayern und damit mehr als 10 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth mitteilte. Die rund 11.600 Beherbergungsbetriebe meldeten außerdem rund 9,5 Millionen Übernachtungen, ein Plus von fast 9 Prozent.

Damit hält der sich seit April abzeichnende Aufwärtstrend nach Angaben des Statistikamts an. Die Summe der Monate Januar bis Juli 2021 zeige trotzdem, dass sich die Reiselust noch immer nicht von den Corona-Maßnahmen in der ersten Jahreshälfte erholt habe: Die rund 7,3 Millionen Gästeankünften liegen um rund 35 Prozent und die gut 24,3 Millionen Übernachtungen um rund 25 Prozent unter dem Vorjahresniveau. (dpa)