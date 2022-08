Verkehr Wieder mehr Unfälle, Verletzte und Tote auf Bayerns Straßen

Das Leben auf Bayerns Straßen ist wieder deutlich gefährlicher. Im ersten Halbjahr 2022 ereigneten sich verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2021 mehr Unfälle, gleichzeitig stieg auch die Zahl der Unfallopfer, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München mit. Demnach ereigneten sich in Bayern von Januar bis Juni 176.746 Verkehrsunfälle, 9,4 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021.

dpa