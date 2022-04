Anzeige

Brauchtum Wieder Palmsonntagsprozessionen in Bayern Nach zwei Jahren coronabedingter Pause haben viele katholische Gemeinden in Bayern den Beginn der Karwoche wieder mit den traditionellen Palmzweig-Prozessionen eingeläutet. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx gedachte in der Münchner Frauenkirche vor allem der Kriegsopfer und Vertriebenen in der Ukraine: „Der Krieg geht von einem Land aus, das zutiefst christlich geprägt ist“, sagte Marx über die russische Invasion. „Wie ist das möglich? Das macht mich fassungslos.“

Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, traditionell versammeln sich in vielen süddeutschen Gemeinden die Gottesdienstbesucher, um unter freiem Himmel Palm- oder Buchsbaumzweige segnen zu lassen.