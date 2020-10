Anzeige

Notfälle Wieder wird Bombe entschärft: rund 1000 Schüler betroffen Erneut ist im oberfränkischen Hof bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden - dieses Mal müssen nach Angaben eines Polizeisprechers am Freitagvormittag rund 1000 Kinder und Jugendliche ihre Schule verlassen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Hof.Sie würden in der Zeit der Entschärfung in einem nahegelegenen Gebäude untergebracht. Auch etwa 50 Bewohner umliegender Straßen mussten aus ihren Häusern. Gegen 11.30 Uhr soll der etwa 50 Kilogramm schwere Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden. Zuletzt waren vergangene Woche gleich drei Bomben in dem Neubaugebiet in Hof entschärft worden.