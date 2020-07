Anzeige

Fussball Wiesinger will wieder Nachwuchsleiter bei Nürnberg sein Interimscoach Michael Wiesinger hat nach der glücklichen Rettung des Fußball-Zweitligisten 1.

Mail an die Redaktion Michael Wiesinger von Nürnberg. Foto: Matthias Balk/dpa

Ingolstadt.FC Nürnberg vor dem Abstieg bekräftigt, dass er bei den Franken künftig wieder als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums fungieren will. Eine Abkehr von diesem Plan verneinte der 47-Jährige am Samstagabend kurz nach dem 1:3 beim FC Ingolstadt, das nach dem 2:0-Hinspielsieg wegen des erst in der Nachspielzeit erzielten Auswärtstores zum Klassenverbleib reichte.

„Der Auftrag war, mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Liga zu bleiben. Der Auftrag ist erfüllt, wenn auch am Ende glücklich“, sagte Wiesinger in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er gehe davon aus, ab Sonntag wieder Leiter des NLZ beim „Club“ zu sein. Wiesinger hatte gemeinsam mit „Club“-Legende Marek Mintal nach der Trennung von Coach Jens Keller für die Relegation die Führung der Profis übernommen.