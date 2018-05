Feste Wiesn-Gäste konsumierten kräftig Die Besucher haben 2017 erheblich mehr gegessen und getrunken als zunächst gedacht: 7,8 Millionen Maß Bier und 146 Ochsen.

München. Nach dem Abschlussbericht der Stadt München, der am Freitag im Internet veröffentlicht wurde und am kommenden Dienstag im Wirtschaftsausschuss des Stadtrates vorgestellt werden soll, tranken die Gäste fast 7,8 Millionen Maß Bier und verspeisten 146 Ochsen. Zum Abschluss des Festes am 3. Oktober 2017 hatte die Festleitung erst von 7,5 Millionen Maß Bier und 127 Ochsen berichtet. Die Besucher vertilgten fast 45 Tonnen gebrannte Mandeln und fast eine halbe Million Brathendl (466 747).

Dabei brachten die 6,2 Millionen Besucher auch im Vergleich zum Vorjahr guten Appetit und Durst mit: 2016 flossen nur gut 6,6 Millionen Liter durch die Kehlen, 116 Ochsen wurden verspeist. Allerdings waren in dem Jahr angesichts schlechten Wetters, verschärfter Kontrollen und Terrorgefahr nur 5,6 Millionen Besucher gekommen.

Die Veranstalter zogen in der Schlussbilanz eine positives Resümee der erweiterten Sicherheitsvorkehrungen. Die neue teure Lautsprecheranlage habe sich bewährt, hieß es. Zunächst allerdings ärgerte sie vor allem Anwohner. Aufgrund von Beschwerden sei die tägliche Abschlussdurchsage abgestellt worden und solle auch 2018 nicht wieder aktiviert werden. Manche Besucher hatten sich durch die Durchsagen auch an die Stimmung an Bahnhöfen erinnert gefühlt.

Bei der Wiesn 2018 werden Umsatzpacht und Bierpreis steigen. Hintergrund sind die hohen Kosten für die Sicherheit.

