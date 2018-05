Feste Wiesn: Höhere Umsatzpacht für Wirte Die Stadt München beschloss die weitere Anhebung. Die Zahlung wurde 2017 wegen erhöhter Sicherheitskosten eingeführt.

Wiesnbesucher müssen in diesem Jahr noch tiefer in die Tasche greifen. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Der Besuch des Oktoberfests wird heuer so teuer wie nie. Der Wirtschaftsausschuss der Stadt München beschloss am Dienstag eine Anhebung der Umsatzpacht für die Wirte. Die Wirte haben bereits angekündigt, dass sich dies auch auf die Preise auswirken wird. Bis auf die Bayernpartei stimmten alle Parteien für die Anhebung. Dem Beschluss zufolge müssen die großen Zelte nun anstatt bisher 5,1 Prozent des Nettoumsatzes 7,8 Prozent bezahlen. Bei den kleinen Zelten steigt die Abgabe auf 6,1 Prozent. Damit, so argumentiert der Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Josef Schmid (CSU), wären bei einem erwarteten Nettoumsatz von rund 122 Millionen Euro die 9,3 Millionen Euro Umsatzpacht zu erzielen, die zur Finanzierung des Festes gebraucht werden.

Die Wirte kritisierten die Anhebung, betonten aber, sie wollten sich dennoch um moderate Preissteigerungen bei Bier und Essen bemühen. Die Umsatzpacht war 2017 eingeführt worden, um die erhöhten Sicherheitskosten wegen der Terrorgefahr zu decken.

