Oktoberfest München Wiesn-Standl akzeptiert noch Deutsche Mark: Das kostet der Erdbeerspieß von Karin Seibold

Merken

Mail an die Redaktion Bei „Früchte Krug“ darf auf dem Oktoberfest 2022 auch noch mit Deutschen Mark bezahlt werden. Foto: Krug

München, Landeshauptstadt.Gut zwanzig Jahre ist es jetzt her, dass der Euro die Deutsche Mark abgelöst hat. Und nun, im Herbst 2022, gibt es auf dem Münchner Oktoberfest noch immer ein Standl, das Bezahlung auch in DM möglich macht.

Es ist der Stand der Familie Krug, „Früchte Krug“ vor der Augustiner Festhalle neben der Hühner- und Entenbraterei Ammer. Auch auf der Passauer Maidult ist die Familie mit ihren glasierten Früchten regelmäßig vertreten.







Die Umrechnung, auf die der Süßkramstand setzt: Ein Euro entspricht zwei Mark. Immer wieder, erzählt Seniorchef Rudi Krug (70) am Telefon im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern, würden Wiesn-Gäste noch auf dieses Angebot zurückkommen. Erst kürzlich habe er einen Erdbeer-Spieß für zehn Deutsche Mark verkauft, sagt er. Die Schoko-Banane gibt es günstiger, für acht Mark. Auch an weitere, teils rührende Geschichten können sich die Mitglieder der Familie erinnern.

Geerbt oder im Sparschwein gefunden

So wie an einen Rentner etwa, der nach dem Tod seiner Frau einen Schuhkarton voller 100-DM-Scheine gefunden habe. Jeden Tag sei der Mann daraufhin zum Stand gekommen und habe eine Schokobanane für seinen Nachbarn gekauft, die er diesem schenkte. „Die Leute kommen teilweise mit Taschen voller 50-Pfennig-Stücke, um bei uns zu bezahlen“, erzählt Rudi Krug. Das Geld hätten sie geerbt, „von der Oma, die gestorben ist“, oder in alten Taschen oder Sparschweinen gefunden. „Einmal kam einer mit einem 1000-Mark-Schein - den haben wir dann aber nicht angenommen“, sagt Krug.

Das Wechselgeld bekommen die Kunden dann schon in Euro. Die DM-Stücke und -Scheine sammeln die Mitarbeiter von „Früchte Krug“ und lassen sie dann bei der Bundesbank in Euro umtauschen.