Wiesn-Verlängerung? Münchens Oberbürgermeister äußert sich

Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München

München.„Wir werden sehen, was es im nächsten Jahr für Möglichkeiten geben kann“, sagte der SPD-Politiker „Münchner Merkur“ und „tz“ am Mittwoch. Allerdings: „Und ich weiß, dass beispielsweise die Bedienungen, die Sanitäter, Polizei und Sicherheitskräfte am Ende der 16 Tage Wiesnzeit schon ziemlich geschlaucht sind.“ Eine Verlängerung sei für die Beschäftigten und Anwohner nur schwer zu verkraften. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass das Oktoberfest in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt. Üblicherweise dauerte es immer 16 Tage.