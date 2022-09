Oktoberfest Wiesnhit 2022: Macht „Layla“ das Rennen?

Ausgerechnet der umstrittene Partysong „Layla“ liegt offensichtlich hoch in der Gunst der Oktoberfestbesucher - und könnte zum Wiesnhit 2022 werden. „Nach allem, was man so hört von verschiedenen Quellen, könnte „Layla“ schon das Zeug zum Wiesnhit haben - aber die Wiesn ist noch nicht vorbei“, sagte Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Song sei auf dem Fest oft zu hören. „Der absolute Nummer-1-Wiesnhit ist weiter das „Prosit der Gemütlichkeit““, betonte Baumgärtner.

dpa