Wiesn Wiesnwirte begrüßen Entscheidung für Oktoberfest

Das Oktoberfest 2022 findet statt - sehr zur Freude der Münchner Wiesnwirte und Schausteller. „Das ist fast nicht in Worte zu fassen. Es ist schön, wirklich“, sagte Peter Inselkammer, Wirtesprecher und Wirt des Armbrustschützenzelts, im Bayerischen Rundfunk am Freitag. Kurz zuvor hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mitgeteilt, dass die Wiesn in diesem Jahr stattfindet.

dpa