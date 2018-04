Unfälle Wilde Verfolgungsfahrt durch Regensburg Die Polizei verfolgt einen betrunkenen Autofahrer über die A3 und die A93. Am Ende sind drei Polizisten verletzt.

Mail an die Redaktion In Regensburg kam es zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem betrunkenen Autofahrer und der Polizei. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Ein betrunkener Autofahrer hat die Polizei während einer wilden Verfolgungsfahrt in und um Regensburg vor allem in Kreisverkehren und auf einem Autobahnkreuz auf Trab gehalten. Der 34-Jährige und drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Zunächst war der Mann mit seinem Wagen in zwei Kreisverkehren in der Gemeinde Pentling jeweils in falscher Richtung unterwegs. Ein Streifenwagen der PI Neutraubling konnte ihn nicht stoppen. Erst mehrere Polizeiautos konnten ihn nach seiner Flucht, die unter anderem über die Autobahn 93 und die Autobahn 3 führte, anhalten.

Am Autobahnkreuz rammte der Mann ein Polizeiauto

Insgesamt drei Autos wurden beschädigt. Am Autobahnkreuz Regensburg in der Überleitung zur A3 in Fahrtrichtung Passau rammte der Mann ein Polizeiauto und konnte mit seinem Geländewagen über eine Grünfläche erneut entkommen. Er fuhr wieder auf die A93 Richtung Weiden und schließlich wieder auf die A3 in Richtung Nürnberg. Als die Beamten ihn an der Überleitung zur A3 schließlich anhalten konnten, rammte er nochmals ein hinter ihm stehendes Polizeiauto. Der Fahrer leistete auch außerhalb seines Wagens noch Widerstand. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Der Landrover war nicht zugelassen

Der Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein. Sein Wagen, ein Landrover, war weder zugelassen noch versichert. An dem Auto waren außerdem nicht gültige Kennzeichen angebracht.

Zur Unfallaufnahme wurde die Überleitung der A3 am Autobahnkreuz Regensburg für die Dauer von etwa einer Stunde komplett gesperrt. Zur Absperrung und Ausleuchtung der Unfallstelle waren die Berufsfeuerwehr Regensburg und die Freiwillige Feuerwehr Harting vor Ort.

Der Flüchtende hat während seiner rücksichtslosen Fahrt mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, insbesondere im Bereich der Franz-Josef-Strauß-Allee und dem Ziegelackerweg. Die beteiligten Fahrer und/oder Zeugen des Geschehens werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord unter Tel. (09 41) 5 06 22 21 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

